Chris Hemsworth schwärmt vom neuen Thor

Space-Sharks, Thor verliert seinen Hammer, Natalie Portman bekommt die Wunderwaffe und wird selbst gottgleich, Valkyrie wird lesbisch und Christian Bale als Bösewicht: All das und noch viel mehr soll sich im neuen Thor: Love and Thunder abspielen.

Zwischen Regisseur Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) und Hauptdarstellerin Natalie Portman fliegen zur Zeit ständig SMS bezüglich des Drehbuchs hin und her. Gleich mehrere Versionen sind momentan in Arbeit. Taika selbst jubelte auf Instagram, dass der Film so wird, als hätte ihm ein Zehnjähriger die Ideen eingeflüstert.

«Eines der besten Skripts»

Thor-Star Chris Hemsworth sitzt die Corona-Krise mit seiner Frau und den Kindern in Australien aus. Dem Philadelphia Inquirer verriet er aber in einem Video-Interview (bei dem er gemütlich auf der Couch lag), dass er das Drehbuch schon kennt und begeistert ist.

«Es ist eines der besten Skripte, das ich seit Jahren gelesen habe. Das ist Taika in seiner extremsten Form und in seiner besten. Wenn die Version, die ich gelesen hab, die ist, die wir dann auch machen, wird es ziemlich wahnsinnig.»

Wer also – wie die meisten – Thor: Ragnarok super fand, darf sich darauf freuen, dass in Thor: Love and Thunder noch eins draufgesetzt wird. Wer allerdings die (faden) ersten Thor-Teile liebt, sollte sich davor hüten, den neuen im Kino anzuschauen.

(L'essentiel)