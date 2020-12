Tom Cruises Crew-​​Mitglieder werfen das Handtuch

Der Schauspieler und Produzent der Actionfilmreihe «Mission: Impossible» hat am Set zum neusten Actionstreifen Mitarbeiter nicht ganz unzimperlich zurechtgewiesen. Grund: Cruise habe zwei Crew-Mitglieder gesehen, die um einen Monitor gestanden seien und den Mindestabstand nicht eingehalten hätten.

Auf einer 3-minütigen Audioaufnahme ist der Ausraster des Schauspielers zu hören. «Wenn ich das noch mal sehe, seid ihr verdammt noch mal alle gefeuert. Ich will keine Entschuldigung», schnauzt der Superstar die Mitarbeiter an. «Leute haben ihr verdammtes Zuhause verloren, weil unsere Industrie dichtmachen musste.»

Angelegenheit erledigt? Mitnichten: Wie «The Sun» erfahren hat, soll es zu einem weiteren Ausraster es 58-Jährigen gekommen sein, nachdem der erste öffentlich wurde. «Der erste Ausbruch war groß, aber die Situation hat sich seit dem nicht beruhigt», sagte eine Quelle dem englischen Boulevardblatt. «Die Spannungen haben sich seit Monaten aufgebaut und das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Mehrere Mitarbeiter haben gekündigt.» Es soll sich um fünf Personen aus der Crew handeln. «Tom ist nach all den Strapazen, die er auf sich genommen hat, am Anschlag – und er ist es auch, der letztlich die Verantwortung trägt.»

(L'essentiel/Denis Molnar)