Lady Gaga und Robert De Niro drehen «Gucci»-​​Film

An die Seite von Lady Gaga sollen sich u. a. Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino und Robert De Niro gesellen. Der 82-jährige Ridley Scott dreht und dreht und dreht, so als wolle er seinem Körper gar nicht erst die Chance geben, zu realisieren, wie alt er inzwischen ist. Sobald sein Mittelalterfilm The Last Duel mit Ben Affleck im Kasten ist, will sich Scott dem mörderischen Mode-Film Gucci widmen, in dem Lady Gaga die Hauptrolle der Patrizia Reggiani spielt.

Ermordung veranlasst

Patrizia Reggiani wurde dafür verurteilt, die Ermordung ihres Ex-Mannes Maurizio Gucci veranlasst zu haben. Der Mode-Chef wurde 1995 auf den Treppen seines Büros erschossen. Klingt nach einem Film über die Abgründe der oberflächlichen Modewelt, den ein Altmeister wie Ridley Scott ganz gewiss in die edelsten Kinobilder kleiden wird.

(L'essentiel/tha)