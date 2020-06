So erklärt Tom Hanks Kindern die Welt

«A Beautiful Day in the Neighborhood»

In den 50er- und 60er-Jahren erklärte Fred Rogers als fröhlicher Nachbar in der US-Serie «Mr. Rogers’ Neighborhood» Kindern alltägliche Dinge. Für «A Beautiful Day in the Neighborhood» schlüpft Tom Hanks in die Rolle des Moderators.

Der zynische Journalist Lloyd Vogel (Matthew Rhys) trägt seinem Vater Jerry (Chris Cooper) nach, dass er aus seinem Leben verschwunden ist. Um Lloyd Auftrieb zu geben, teilt ihm der Chefredakteur eine Gute-Laune-Story zu: Er soll ein Porträt über Rogers schreiben.

Rogers überrascht Vogel

Widerwillig lässt Lloyd sich darauf ein – als er auf den Moderator trifft, entwickelt sich entgegen seinen Erwartungen allerdings eine Freundschaft, die sich auch auf Lloyds Verhältnis zu seinem Vater auswirkt.

Tom Hanks erzählt bei der BBC, ihm sei die Rolle angeboten worden, weil er in Hollywood als «nettester Typ» bezeichnet werde – wie auch Fred Rogers.

Alternative zu Zynismus

Hanks sehe sich selbst nicht so, habe aber zugesagt, weil der Film eine positive Alternative zu Zynismus aufzeige: «Zynisch zu sein, ist für viele zur Standardhaltung im Alltag geworden», so Hanks. Es sei ihm wichtig, Freude zu verbreiten – auch im Sinne von Rogers, der 2003 verstorben ist. Sein Ratschlag, sich besonders in schwierigen Situationen Hilfe zu holen, begleitet Hanks bis heute: «Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es immer Hoffnung gibt», sagt er zu NPR.

«Suicide Tourist»

«Es geht um einen Mann, der versucht, alles in seinem Leben zu kontrollieren – auch seinen Abgang», fasst Regisseur Jonas Alexander Arnby bei Cineuropa sein neues Werk zusammen.

Darin leidet Max (Nikolaj Coster-Waldau) an einem unheilbaren Gehirntumor, der seine Persönlichkeit verändert – bevor er nicht mehr er selbst ist, will er sich das Leben nehmen. Seine Bekannte Alice (Tuva Novotny) ruft ihn allerdings an und bittet ihn darum, ihr dabei zu helfen, den Tod ihres Mannes Arthur aufzuklären.

Aus diesem Hotel entkommt niemand

Bei seiner Recherche entdeckt Max das abgelegene Hotel Aurora in den Bergen Norwegens, hinter dem eine Sterbehilfe-Organisation steckt – unter dem Vorwand, Arthurs Spuren zu folgen, nimmt Max aus Eigeninteresse Kontakt mit dem Hotel auf.

«Es ist das Dilemma eines Mannes, der leben möchte, aber solche Angst vor der Zukunft hat, dass er beschließt, sein Leben zu beenden», erklärt Coster-Waldau bei CNN Money.

«You Will Die At 20»

Der neugeborene Muzamil (Mustafa Shehata) soll in einem sudanesischen Dorf getauft werden, doch der Imam kollabiert während eines langen Aufzählens ausgerechnet bei der Zahl zwanzig.

Nach dem Unglück steht für die Anwesenden fest: Der Junge wird nicht älter als zwanzig Jahre alt werden. Die Prophezeiung prägt Muzamils Kindheit und Jugend, bis er schließlich sein angebliches Todesalter erreicht.

(L'essentiel/Alisa Fäh)