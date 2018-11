«Resident Evil» bekommt ein Horror-​​Reboot

Milla Jovovich war das aalglatte Gesicht der «Resident Evil»-Kinoreihe und punktete dabei weniger durch klaustrophobischen Zombie-H0rror, als viel mehr mit künstlicher Computer-Action. Viele Fans kritisierten das Franchise dafür von Beginn an.

In Hollwood plant man nun ein Reboot, welches sich deutlich näher an den Vorstellungen der Fans positionieren soll. Verpflichtet hat man dafür niemand geringeren als Horror-Spezialisten James Wan, dem Mann hinter den «Conjuring»-Filmen. Drehbuchautor Greg Russo bestätigt in einem Interview mit Discussingfilm die neue Marschrichtung: «Der Pitch war ein Horror-Film im klassischen James-Wan-Style, also zurückzugehen und zu schauen, was diese Spiele unheimlich gemacht hat.»

(dm/L'essentiel)