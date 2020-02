Robert Pattinson zeigt sich erstmals als Batman

Viel ist noch nicht über den neuen Batman-Film bekannt. Auch die Dreharbeiten finden in England unter höchster Geheimhaltung statt. Dabei möchte jeder nur zu gerne einen Blick auf den Dunklen Ritter und seine Gegenspieler werfen.

Zum Glück kennt Regisseur Matt Reeves (53, Planet der Affen: Survival) die Sehnsüchte und Bedürfnisse der Fans. Auf Twitter veröffentlichte der Filmemacher einen kurzen Kamera-Test, der nicht nur das neue Batman-Kostüm zeigt, sondern auch, wie es dem Hauptdarsteller Robert Pattinson (33, The Lighthouse) steht.

Jüngster Batman der Filmgeschichte

Die ganze Szene ist in dunkles Rot getaucht, was zunächst stark an den Vorspann der Netflix-Serie Daredevil erinnert. Aber spätestens als wir auf einer gepanzerten Brust das Batman-Emblem erkennen, wird klar, dass es sich hier um Gotham Citys Flattermann und nicht um den blinden Rächer aus New York handelt.

Grimmig blickt Robert Pattinson zur Seite und präsentiert sein markantes Kinn unter der berühmten Maske, dann ist der Spuk auch schon wieder vorbei und das Warten auf den nächsten Teaser beginnt von Neuem.

Der britische Schauspieler Robert Pattinson ist mit Abstand der jüngste Batman-Darsteller in der Geschichte der Filmreihe. Bei The Batman soll es sich außerdem nicht um eine Fortsetzung handeln. Laut Warner Bros. soll der Film in einer parallelen Timeline spielen. Der Kinostart ist mit Juni 2021 festgesetzt.

(L'essentiel)