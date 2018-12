Wenn Superhelden zu Serienkillern werden

Was passiert, wenn ein Kind von einer anderen Welt auf der Erde landet und dann übernatürliche Kräfte entwickelt? Folgt man den Gesetzen Hollywoods, ist der klassische Superhelden-Blockbuster an der Stelle schon nicht mehr aufzuhalten. Folgt man den Gesetzen von «Guardians of the Galaxy»-Mastermind, kann daraus genau so ein bitterböser Horrorfilm werden.

Mit «Brightburn» wagen sich die Macher von «Guardians of the Galaxy» und «Slither» in ein subversives, neues Genre: Superhelden-Horror. Angelehnt an Supermans Origin-Story dreht sich der Film um ein humanoides Alien-Baby, das im ländlichen Teil der USA strandet, von einem kinderlosen Ehepaar aufgenommen wird und als Teenager außergewöhnliche Fähigkeiten entwickelt. Statt seine Flug-Skills und Laseraugen für das Gute einzusetzen, wird der Junge aber zum unaufhaltbaren Serienkiller.

Unter anderem sind Elizabeth Banks («The Lego Movie»), David Denman («Power Rangers») und Jackson A. Dunn («Gone Are the Days») in «Brightburn» zu sehen. David Yarovesky führte Regie, Brian und Mark Gunn schrieben das Drehbuch, der «Guardians»-Regisseur James Gunn fungierte als Produzent. Der Film soll im Mai kommenden Jahres in den Kinos starten.

(L'essentiel/lfd)