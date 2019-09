Luxemburgs Wahl für die Oscars: «Tel Aviv on Fire»

Für die 92. Ausgabe der Academy Awards hat Luxemburgs Nationale Auswahlkommission den Film «Tel Aviv on Fire» für die Kategorie «Internationaler Spielfilm» ins Rennen geschickt. Mehr als 70 Prozent des Films wurden in Luxemburg gedreht, darunter im Studio »Filmland» in Kehlen.

«Tel Aviv on Fire» spielt 1967 während des Sechstagekrieges. Die Handlung folgt Salam, einem 30-jährigen Palästinenser, der in Jerusalem lebt und als Praktikant an den Dreharbeiten zur erfolgreichen arabischen Serie «Tel Aviv on Fire» arbeitet. Jeden Morgen überquert er dafür die Straßensperre, um nach Ramallah zu kommen, eine Stadt im palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland. Eines Tages wird Salam von einem israelischen Offizier gestoppt und verhört. Als er merkt, dass dieser ein ein Fan der Show ist, erkennt er seine Chance.

Die Komödie ist der zweite Spielfilm von Regisseur Sameh Zoabi. Die Hauptrollen spielen Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi und Wafaa Abo Zarifa.

(L'essentiel)