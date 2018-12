Tom Cruise mehr nasser Sack als «Top Gun»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Tom Cruise arbeitet wie ein Tier und macht seine Stunts selbst. Umso gefährlicher die Szene, umso besser gefällt sie ihm. Doch Fotos von Set von «Top Gun: Maverick» zeigen einen Tom, wie man ihn sonst nicht kennt.

Das erste Zusammentreffen zwischen dem Adrenalinjunkie und der F14 «Tomcat» verlief nicht so, wie man es sich vorgestellt hätte, wie man auf einigen Bildern aus dem Video oben klar erkennen kann. Cruise schlüpft wieder in die Rolle, die ihm zum Durchbruch verhalf. Er ist der verwegene Pilot Maverick, der im neuen Film (Kinostart voraussichtlich 2020) inzwischen Ausbilder ist.

Gerüchteweise hieß es, Cruise wolle den Kampfjet selbst fliegen. Doch obwohl Tom einen Pilotenschein besitzt, geht das nicht. Zivilisten ist es verboten, das Steuer zu übernehmen.

Cruise kann sich kaum auf den Beinen halten

Die Fotos vom Set in Lake Tahoe zeigen, dass es um Tom nicht zum Besten steht. Er hängt trotz Metalltreppe außen am Jet als wüsste er nicht, wohin mit seinen Gliedmaßen. Er scheint sich kaum auf den Beinen halten zu können.

Beim Dreh von «Mission Impossible - Fallout» brach sich Cruise bei einem spektakulären Sprung das Bein gleich doppelt. Er hätte vier Monate pausieren sollen, war aber in kürzester Zeit wieder am Set und drehte den Action-Blockbuster ab. Der Fuß sei damals alles andere als verheilt gewesen, gestand er in einem Interview.

(L'essentiel/lam)