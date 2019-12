Hier ist der exklusive neue «Star Wars»-​​Clip

Am Samstag hat eines der größten Popkultur-Phänomene der letzten Jahre – «Fortnite» – mit einem der größten Popkultur-Phänomene überhaupt – «Star Wars» – zusammengespannt: Regisseur J. J. Abrams (53) zeigte ingame einen exklusiven Ausschnitt aus «Episode IX: The Rise of Skywalker», der am Mittwoch in den Deutschschweizer Kinos anläuft.

Dafür flog er beziehungsweise seine Spielfigur, die aussieht wie der Amerikaner, stilecht per Millennium Falcon im «Fortnite»-Autokino Risky Reels ein und moderierte den knapp einminütigen Clip an. Du siehst ihn oben im Video.

Kleine Warnung: Über den Plot wird darin nichts verraten, aber wenn du komplett ungespoilert ins Kino gehen willst, tippst du besser nicht auf den Play-Button (auch wenn dich die Neugierde umbringen wird).

Lichtschwerter für alle

Der Ingame-Event hat übrigens dermaßen großes Interesse generiert, dass die Game-Server überlastet waren und sich viele Spieler nicht rechtzeitig einloggen konnten. Entwickler Epic hatte die Clip-Premiere darum spontan ein wenig nach hinten verschoben.

Hier siehst du alles, was beim «Star Wars»-x-«Fortnite»-Event passiert ist. (Quelle: Youtube/IGN)

Spieler, die sich den «Star Wars»-Ausschnitt gegeben haben, wurden dafür mit einem Hängegleiter, der Kylo Rens TIE-Whisperer-Raumschiff nachempfunden ist, belohnt. Und: Seit dem Event gibts die weltberühmten Lichtschwerter als Waffen im Game:

Batman und Marshmello

Es ist nicht das erste Mal, dass Epic mit Hollywood kooperiert hat. So tauchten in der Vergangenheit schon Figuren aus den «Avengers»- oder «Batman»-Filmen auf.

Bei der «Fortnite»-Show von Musiker Marshmello (27), die Anfang 2019 stattfand, schauten über zehn Millionen Menschen zu. Im Anschluss daran wurde der Gig zudem millionenfach auf Youtube angeklickt.

*nicik_01 (18) und Joshua Cruiser (16) springen bei «Fortnite» regelmäßig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.

(L'essentiel/shy/nicik_01*)