Tom Cruise plant Corona-​​sicheres Film-​​Set

Tom Cruise’ Ausraster am Set von «Mission: Impossible 7» (Video oben), weil sich die Crew nicht konsequent an die Covid-19-Schutzmaßnahmen hielt, ist keine zwei Wochen her. Nun will der 58-Jährige offenbar nichts mehr dem Zufall überlassen. Wie The Sun berichtet, hat Tom Cruise die Produktion des siebten Teils seines M:I-Franchise nun in eine stillgelegte, ehemals streng geheime Panzer-Militärbasis in Surrey, südwestlich von London, verlegt.

Er gebe «Millionen» aus, um die Dreharbeiten «Corona-safe» zu machen, und sei «wild entschlossen», die Arbeiten so bald wie möglich abzuschließen. Allerdings hat die Crew derzeit Weihnachtsferien. Vorerst passiert demnach nicht viel.

Die Dreharbeiten wurden schon mehrmals unterbrochen

Nach der Schimpftirade des Chefs, die am 16. Dezember leakte, hätten fünf Mitarbeiter*innen gekündigt, so The Sun, die dank Insidern schon so viele «Mission: Impossible 7»-Exklusiv-Storys publiziert hat, dass schon beinahe davon ausgegangen werden kann, dass die Hälfte des Produktionsteams auf der Lohnliste des englischen Boulevard-Portals steht.

Am 17. Dezember berichtete es beispielsweise, dass Tom Cruise und sein M:I-7-Co-Star Hayley Atwell (38, Peggy Carter im Marvel Cinematic Universe) mehr als nur Schauspiel-Kolleg*innen sind – viel mehr.

Die Dreharbeiten zum Film, der Mitte November 2021 in die Kinos kommen soll, wurden aufgrund der Pandemie mehrmals unterbrochen. Zunächst im Frühling, als die Crew gerade in Italien war, dem damaligen Corona-Epizentrum Europas, und später auch in England. Im Oktober, als die Produktion der Italien-Szenen wiederaufgenommen wurde, musste erneut pausiert werden, weil zwölf Mitarbeiterinnen positiv auf Corona getestet wurden.

(L'essentiel/Schimun Krausz)