Kinepolis führt Privat-​​Vorführungen ein

Die Kinokette Kinepolis hat diesen Mittwoch die Einführung des neuen Konzepts «Kinepolis Privé» angekündigt. Das Prinzip: Ab Mittwoch, den 24. Februar (der Vorverkauf beginnt an diesem Mittwoch), können filmbegeisterte Kunden einen Saal im Kinepolis Belval oder Kinepolis Kirchberg für eine Gruppe von bis zu zehn Personen (Familie, Freunde oder Kollegen) privat reservieren. Und das an jedem Tag in der Woche.

«Die Kunden werden exklusive Filme aus dem aktuellen Programm sehen können, die speziell für sie ausgewählt wurden», erklärt die Kinokette in einer Pressemeldung und betont dabei, dass der private Kinogenuss in «völliger Sicherheit durch die strikte Anwendung der in den Kinepolis-Kinos geltenden Vorsichtsmaßnahmen» erfolge. Auf Nachfrage präzisiert B2C-Managerin Maud Franz, dass die Gruppe für die Einführung von «Kinepolis Privé» keine Genehmigung des Gesundheitsamtes einholen musste. «Die anzuwendenden Regeln, wie das Tragen einer Maske, die soziale Distanzierung von Personen außerhalb des eigenen Haushalts oder das Verbot, zu essen oder zu trinken, sind die gleichen, die bereits in öffentlich zugänglichen Räumen gelten».

199 Euro wird die Kinosaal-Miete kosten, unabhängig von der Anzahl der Gäste. «Wir haben uns keine Ziele gesetzt, was die Anzahl der Buchungen angeht», merkt Maud Franz an. Die Kinepolis-Gruppe habe sich von ähnlichen Angeboten in den USA inspirieren lassen. Alle Informationen zu «Kinepolis Privé» finden Sie unter diesem Link.

(ol/l'essentiel)