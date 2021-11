Mehrere Verletzte bei «Expendables»-​​Dreh

Nach der Tragödie beim Dreh des US-Westerns «Rust» tauchen nun weitere Meldungen von Unfällen an Film-Sets auf, aktuell beim Oldie-Action-Fest «Expendables 4».

Wie der griechische TV-Sender Mega berichtet, liege der Vorfall bereits mehrere Tage zurück. Bei den Dreharbeiten in Griechenland soll ein bulgarischer Techniker bei Arbeiten gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Er schwebe weiterhin in Lebensgefahr, die Produktionsfirma habe seine Familie anreisen lassen, hieß es in dem Bericht weiter. Das sei nicht der einzige Unfall am Set des Actionfilms gewesen.

Dem Bericht zufolge seit Wochenbeginn zwei weitere Unfälle. Bei einem habe ein Stuntman einen Techniker verletzt, außerdem habe sich ein weiterer Stuntman Verletzungen zugezogen, als er beim Dreh von einem Auto auf einen Lastwagen gesprungen sei.

(L'essentiel/tha)