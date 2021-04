Jason Statham nimmt gnadenlos Rache

Nach seinem letztjährigen Kinoerfolg «The Gentlemen» doppelt Guy Ritchie bereits wieder nach: Für «Cash Truck» (Originaltitel: «Wrath of Man») vereint sich der Erfolgsregisseur wieder mit Actionheld Jason Statham und bringt einen explosiven Rachethriller auf die Leinwand. Dabei erzählt Ritchie (Sherlock Holmes, Snatch) die adrenalingeladene Geschichte aus verschiedenen Perspektiven und verändert somit immer wieder den Blickwinkel der Protagonisten. Ebenfalls im Cast mit dabei: Josh Hartnett, Scott Eastwood und Rapper Post Malone in seiner ersten Filmrolle.

Darum geht's: Nach einem tödlichen Überfall auf einen ihrer gepanzerten Wagen stellt das in L.A. ansässige Geldtransport-Unternehmen Fortico Securities einen mysteriösen neuen Mitarbeiter namens Patrick Hill (Jason Statham) ein – ein ruhiger, unauffälliger Typ. Doch als sein Transport zur Zielscheibe eines versuchten Raubüberfalls wird, zeigen sich Hills beeindruckende Fähigkeiten. Er ist nicht nur ein hervorragender Schütze, sondern auch furchtlos, rücksichtslos und zornig – denn er will nichts so sehr wie den Tod seines Sohnes zu räche

