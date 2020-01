Das waren die Top-​​Filme 2019 in Luxemburg

Die Luxemburger sind auch dieses Jahr wieder fleißig in die Kinos gepilgert. Während vergangenes Jahr mit Superjhemp retörns eine Produktion aus dem Großherzogtum den ersten Platz in der Liste der Kino-Top-5 machte, war 2019 von großen US-Produktionen dominiert, wie die Kinokette Kinepolis mitteilte. Vor allem die Dominanz des Disney-Konzerns ist auffällig, der gleich viermal in den Top 5 vertreten ist.

Auf Platz 1 thront die am Computer aufpolierte Neuverfilmung von König der Löwen, die international fast 1,656 Milliarden Dollar eingespielt hat. Das Original von 1994 hat bis zum heutigen Tag eine knappe Milliarde Dollar eingespielt.

Den zweiten Platz belegt in Luxemburg das ebenfalls von Disney produzierte Marvel-Epos Avengers: Endgame, welches die Helden aus dem Marvel Cinematic Universe zu einer letzten großen Materialschlacht gegen den Ober-Bösewicht Thanos vereint. Weltweit spielte das Comic-Spektakel 2,79 Milliarden Dollar ein und verdrängte damit James Camerons Science-Fiction-Epos Avatar vom ersten Platz der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Auch der dritte Platz geht an eine Comic-Verfilmung, aber immerhin an den einzigen Film, der nicht aus dem Hause Disney kommt: Joker. Der ungewöhnliche Ansatz, den Batman-Gegenspieler in den Mittelpunkt zu rücken, hat nicht nur die Luxemburger überzeugt, sondern sorgte auch international für großes Aufsehen. Mit einem weltweiten Einspiel von 1,062 Milliarden Dollar schaffte es der Joaquin Phoenix-Jokerebenfalls aus dem Stand in die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten (Platz 33).

Mit Die Eiskönigin II landet der nächste Disney-Film auf der Liste, der sich in die Gunst des Luxemburger Publikums gespielt hat. Mit einem internationalen Einspiel von 1,217 Milliarden Dollar belegt das neue Abenteuer um Eiskönigin Elsa und ihrer Schwester Anna Platz 19 bei den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten und ist damit nur vier Plätze hinter dem Vorgänger.

Wer den fünften Platz in Luxemburg gemacht hat, war bis zum Jahresende noch nicht eindeutig. Das knappe Rennen zwischen der Real-Verfilmung des Disney-Klassikers Aladdin und dem neunten Teil der Star Wars-Saga konnten die Sternenkrieger am vorletzten Tag des Jahres für sich entscheiden. International hat der Dieb aus Tausend und einer Nacht mit 1,05 Milliarden Dollar Einspiel noch die Nase vor, aber die leicht schwächelnde Episode IX nähert sich mit aktuell 724 Millionen Dollar.

(Dustin Mertes/L'essentiel)