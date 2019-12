Tom Cruise landet mit neuem «Top Gun»-​​Trailer

Pete «Maverick» Mitchell ist zurück. Der kühne Kampfpilot aus Tony Scotts Action-Kracher «Top Gun» fürchtet noch immer «weder Tod, noch Teufel» und setzt im Sommer 2020 zum Anflug auf die Kinokassen an.

Die Zukunft des Projekts hing länger Zeit in der Luft, bis Regisseur Joseph Kosinski («Oblivion») im Cockpit Platz genommen hat. Nach einem ersten Vorgeschmack auf der diesjährigen Comic Con in San Diego schoss Hauptdarsteller Tom Cruise (57) letztes Wochenende ein weiteres Filmplakat über die Social Media-Kanäle.

Das Poster weckt nur Vermutungen: Cruise lehnt lässig an einem ausrangierten Kampfflugzeug, blickt wehmütig zwei Jets hinterher, die über den Himmel zischen. Gehört Luftikus Maverick am Ende auch zur alten Garde? Zum Wochenstart landet jetzt auch noch der neue Trailer auf dem Twitter-Account von Tom Cruise:

See you in the sky. #TopGun pic.twitter.com/vdhTtXb0io