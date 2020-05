Sylvester Stallone macht «Demolition Man 2»

Kein Salz, kein Sex, kein rotes Fleisch, dafür Strafen fürs Fluchen: Das ist die Welt der Zukunft, wie «Demolition Man» sie in den 90ern zeigte. In der Coronakrise hätten die Bewohner (u.a. Sandra Bullock als naive Polizistin) aber ein Problem weniger. Es gibt nämlich in der Zukunft kein Klopapier mehr, dafür drei Muscheln am Klo, über die Fans des Kultstreifens seit 26 Jahren rätseln und schmunzeln.

Mit 73 will Sylvester Stallone nochmal in die Cop-Uniform der Zukunft schlüpfen. Das behauptet er zumindest selbst, wie Skip berichtet: «Wir arbeiten gerade mit Warner Bros. daran, und es sieht fantastisch aus.»

Noch ist nicht mehr bekannt. Weder einen Termin gibt es, noch eine Castliste. Auch über die Story ist nichts bekannt. Es heißt also abwarten, hoffen und vielleicht einen Pullover stricken, so wie Sly damals, bevor er mit seiner Space-Kanone auf Zerstörungsfeldzug ging.

(L'essentiel)