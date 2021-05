Neuer Thriller mit Liam Neeson in Hochform

Der Ehemalige Marine-Scharfschütze Jim Hanson lebt als Rancher im US-mexikanischen Grenzgebiet Arizonas. Eines Tages wird er unverhofft Zeuge, wie eine Mutter und ihr Sohn versuchen, verfolgt vom mexikanischen Kartell, illegal über die Grenze zu flüchten.

Bei dem darauf folgenden Schusswechsel stirbt die Mutter und Jim nimmt sich widerstrebend des kleinen Miguels an. Mit dem brutalen Kartellboss Mauricio (Juan Pablo Raba) und korrupten Cops auf den Fersen beginnt das ungleiche Duo eine Verfolgungsjagd quer durchs Land. Stück für Stück nähern sich der schweigsame Rancher und der Junge an und Jim schreckt vor nichts zurück, um sein Versprechen zu halten: den Jungen zu beschützen und in Sicherheit zu bringen.

(L'essentiel)