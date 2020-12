«Godzilla Vs. Kong» zeigen sich eine Sekunde lang

#GodzillavsKong in theaters & HBO Max May 21st, 2021 pic.twitter.com/C9VSMfV5jG — Godzilla vs Kong (@GodziIIavKong) December 6, 2020

2021 lassen die Kinomonster «Godzilla» und «King Kong» mal wieder die Leinwände der Welt erzittern, allerdings zum ersten Mal vereint in einem Blockbuster-Feuerwerk. Im Rahmen der virtuellen Variante der Comic Con Experience Brasilien (CCXP) gab es nun einen ersten Mini-Ausblick auf das Treffen der Giganten, welches - wie der Name «Godzilla vs. Kong» vermuten lässt - wohl nicht ganz friedlich ausfallen wird.

Ob der kleine Teaser ein Hinweis auf einen bald erscheinenden ersten Trailer der Monster-Materialschlacht ist, ist noch nicht bekannt. Der zusammen mit dem Teaser angekündigte Starttermin 21. Mai 2021 lässt Monster-Fans rund um den Globus allerdings auf einen baldigen Trailer spekulieren.

«Godzilla vs. Kong» wird einer der Filme des Studios Warner sein, die aufgrund der Corona-Krise zeitgleich im Kino und via Stream erscheinen werden.

(dm/L'essentiel)