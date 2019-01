Alle Profikiller der Welt jagen John Wick

Alle Auftragsmörder der Welt sind hinter John Wick (Keanu Reeves) her, und ihre Chancen stehen schlecht. Ihre Zielperson ist der beste aller Profikiller, der vor keiner noch so blutigen Vendetta zurückschreckt.

In Teil eins löschte John ein ganzes Syndikat aus, weil der Sohn eines Gangsterbosses seinen Welpen tötete und sein Auto stahl. In Teil zwei wurde John legte sich John mit der internationalen Geheimgesellschaft der Assassinen an und wurde am Ende zum Freiwild erklärt.

Alle gegen einen, heißt es also im neuen Actioner «Parabellum». Im ersten Trailer zeigt John jetzt, wie er sich auf diese neue Herausforderung vorbereitet. «John Wick 3: Parabellum» startet am 24. Mai 2019 in den europäischen Kinos.

(L'essentiel/lfd)