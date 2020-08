Netflix bekommt neues Intro fürs Kino

Die Netflix-Fanfare ist großartig. Sie ist kurz, hält uns also nicht lange vom ausgewählten Inhalt ab. Sie ist prägnant, wir würden sie unter Tausenden Zwei-Töne-Intros erkennen. Und sie hat Schmackes – das knallende «Tä-Dämmm!» hat uns schon oft aufgeweckt und vor der stets leicht vorwurfsvoll gestellten «Are you still watching?»-Frage auf dem Screen bewahrt.

Aber: Sie funktioniert dann, wenn du zuhause oder unterwegs meist auf dem kleinen Laptop- oder gar Handy-Bildschirm schaust – fürs Kino aber ist sie schlicht zu lahm, nicht überschwänglich genug, der Pathos fehlt (vor allem, wenn vorher noch der Dolby-Digital-Surround-«All around you»-Sound aus den Boxen ballert).

Für Großleinwand-Releases von Netflix-Originals (wie zum Beispiel Scorseses 2019er Mafiafilm The Irishman) musste darum eine epischere Version her – und kaum jemand komponiert epischere (und bekanntere) Kinomusik als Hans Zimmer.

Der US-Streaming-Riese heuerte den 62-jährigen Deutschen schon für die Titelmelodie der Royal-Serie The Crown an und «wir fanden deren Schlichtheit und Eleganz perfekt für unsere Marke», erklärte Tanya Kumar von Netflix im Podcast Twenty Thousand Hertz die Beweggründe hinter Zimmers Verpflichtung.

Die neue Kino-Fanfare hörst (und siehst) du ganz oben im Video. Wann du sie dann tatsächlich im Lichtspielhaus erleben kannst, steht momentan noch durchaus in der Schwebe, schließlich erholt sich die Branche nur langsam vom Corona-Schock und die Kinosäle in den USA (immerhin die Heimat von Netflix – und von Hollywood) werden wegen der anhaltenden Pandemie nur sehr zögerlich wiedereröffnet.

(L'essentiel/Schimun Krausz)