Epische Monster-​​Duelle im neuen «Godzilla»-​​Trailer

Warum sollte man nur ein Monster pro Blockbuster verheizen, wenn man eine ganze Gruppe haben kann? Godzilla legt sich in seinem neuen Actioner mit Motte Mothra, Flugsaurier Rodan und seinem Erzfeind, dem dreiköpfigen Drachen King Ghidorah an. Mittendrin im Kampf der Titanen versucht die junge Madison Russell (Millie Bobby Brown), einen kühlen Kopf beziehungsweise generell ihren Kopf zu bewahren.

Viel mehr muss man über den Plot von «Godzilla: King of Monsters» nicht wissen. Laut verspricht der Film auf alle Fälle zu werden. Während die Ungeheuer die Erde zur Arena umfunktionieren, müssen die Menschen herausfinden, welchem der Kolosse sie als Haustiere (statt als Futter) dienen wollen.

«Godzilla: King of the Monsters» startet am 31. Mai 2019 in den Kinos.

(L'essentiel/lfd)