Bruce Dern ersetzt Burt Reynolds in Tarantino-​​Film

Der 82 Jahre alte Schauspieler Bruce Dern wird sich mit «The Hateful Eight»-Regisseur Quentin Tarantino für den Film zusammentun und die Rolle des blinden Rancher George Spahn spielen. Burt Reynolds (82) hatte vor seinem Tod im vergangenen Monat noch keine Szenen für das Projekt abgedreht, das die Geschichte von Charles Manson und dem Mordverbrechen seiner Jünger an Sharon Tate erzählt.

Reynolds Nichte, Nancy Lee Brown Hess, gab nach seinem Tod zu, dass er sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Tarantino und seinen Co-Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino und Kurt Russell gefreut habe.

Reynolds freute sich auf Tarantino-Film

In einer Pressemitteilung sagte sie: «Mein Onkel freute sich sehr darauf, mit Quentin Tarantino (an «Once Upon a Time in Hollywood») zusammenzuarbeiten und auf die großartige Besetzung, die er beisammen holte».

Wer ist Bruce Dern?

Bruce Dern hatte zuvor bereits mit Reynolds an mehreren Projekten zusammengearbeitet, unter anderem an dem TV-Film «Hard Ground» aus 2003. Daneben war Dern in zig Filmen zu sehen, unter anderem in «Familiengrab» (1976), «Last Man Standing» (1996), «Nebraska» (2013) und «The Hateful Eight» (2015).

Film dreht sich um die Manson-Morde

Der Film «Once Upon a Time in Hollywood» erzählt die Geschichte von Schauspieler Rick Dalton (DiCaprio) und seinem Stunt-Double (Brad Pitt), die versuchen, in Hollywood den Durchbruch zu schaffen. Dalton hat eine berühmte Nachbarin, Sharon Tate (Robbie), die eine von fünf Personen war, die im August 1969 von dem Manson Familien-Kult ermordet wurde.

(L'essentiel/red)