Der erste Trailer zum neuen Nolan-​​Thriller

Düstere, kalte Bilder, in Anzüge gekleidete Actionhelden und verwirrende Bilder, die Tricks mit unserer Wahrnehmung spielen – die klassischen Zutaten eines Christopher-Nolan-Thrillers sind auch im Trailer zu seinem neuen Film «Tenet» alle zu sehen.

Worum es geht? Das ist – wie immer bei Trailern zu Nolan-Filmen – schwer zu sagen. Es wird von einem «Dritten Weltkrieg» gesprochen, den es zu verhindern gilt und Hauptdarsteller John David Washington wird «im Jenseits» begrüßt. In welche Richtung es geht, zeigen aber Szenen, in denen die Zeit rückwärts zu laufen scheint... lediglich die Schauspieler bewegen sich vorwärts.

Insgesamt erinnert «Tenet» in den ersten Bildern sehr stark an Nolans Hit «Inception». So sehr, dass Fans sogar vermuten, es könnte sich um eine indirekte Fortsetzung dazu handeln.

