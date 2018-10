Zurück bei «Top Gun» – und keinen Tag gealtert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie macht er das bloß? Tom Cruise ist inzwischen 56 Jahre alt, aber das Alter sieht man ihm definitiv nicht an. Der Superstar ist extrem diszipliniert, achtet penibel auf seine Ernährung und treibt mehrere Stunden pro Tag Sport. Auch weil er darauf besteht, den Großteil seiner Stunts selber zu machen.

Zurzeit steht er für die Rolle vor der Kamera, die ihn 1986 groß gemacht hat: nämlich als Maverick in «Top Gun». Damals spielte er einen Piloten der Navy, der es an die Elite-Schule Top Gun schafft. Dort verliebt er sich in eine Ausbildnerin und muss mit ansehen, wie sein bester Freund bei einem Einsatz stirbt.

Ende Juni 2020 soll die Fortsetzung «Top Gun: Maverick» ins Kino kommen. Über den Inhalt des Films weiß man bislang noch nichts. Die Bilder vom Set in San Diego zeigen aber eindrücklich, dass die Uhren für den Amerikaner langsamer zu ticken scheinen. In seiner Signature-Jacke und der Pilotenbrille sieht er beinahe identisch aus wie vor 32 Jahren.

Die Vergleichsbilder zeigen wir oben in der Bildstrecke, wo auch weitere Schauspieler warten, die nach langer Zeit wieder in ihre berühmten Rollen geschlüpft sind.

(L'essentiel/cat)