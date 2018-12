NASA hilft Marvel bei der Rettung von Iron Man

Kein Wasser, keine Verpflegung, und die Sausersstoffreserven neigen sich auch langsam dem Ende zu - Tony Stark aka Iron Man (Robert Downey Jr.) befindet sich in einer prekären Situation. Im ersten Trailer des Comic-Blockbusters «Avengers: Endgame» treibt der Superheld verloren durch's Weltall und sieht einem finsteren Ende entgegen.

Fans der «Avengers» nahmen die Vorschau zum Anlass, um sich mit scherzhaften Bittgesuchen an die US-Raumfahrtbehörde zu wenden. Man möge den armen Tony doch bitte aus seiner misslichen Lage retten, hieß es in den Anfragen. Die NASA reagierte überraschend humorvoll via Twitter:

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq