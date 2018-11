«Der König der Löwen» zeigt sich erstmals animiert

«Der König der Löwen» von 1994 gilt als Zeichentrick-Meisterwerk und einer der letzten großen klassischen Disney-Filme. Doch auch vor der rührenden Story um den jungen Löwen Simba, der aus dem Schatten seines großen Vaters Mufasa treten muss, macht die Real-Reboot-Welle von Disney nicht Halt.

Der Mickey-Maus-Konzern hat vor einigen Jahren begonnen, alle seine Klassiker nach und nach als Realfilme in die Kinos zu wuchten. Nun ist «Der König der Löwen» dran und dazu gibt es nun auch einen Trailer. Ob die Geschichte durch fotorealistisch animierte Löwen in einer real gefilmten Umgebung besser wird, davon kann man sich ab Juli 2019 überzeugen, wenn der Streifen in den Kinos anläuft. Die Internet-Community ist da auch eher geteilter Meinung.

Are people actually excited for the new #LionKing movie, or are they just paid bloggers?

Why can't @Disney make new movies instead of milking old ones? — Abdullah Married Tariq (@abdullahtariq91) November 23, 2018

I watched the trailer for the “live-action” Lion King and it really fucking annoys me that these movies seem to be made based on the belief that live-action/realism is the ultimate form of all animated films. — Patrick Willems (@patrickhwillems) November 23, 2018

So I still haven’t emotionally recovered from the original #Lionking .... https://t.co/Kbm2QAx5Cb — First of her name ???? (@babygotbooks87) November 23, 2018

