Knarren und runtergelasse Hosen statt Zauberstab

Statt in Hogwarts für Ordnung zu sorgen wird Daniel Radcliffe in seinem neuesten Film «Guns Akimbo» unfreiwillig in eine Live-Stream-Veranstaltung reingezogen, in der Durchschnittstypen plötzlich einen Überlebenskampf bestreiten müssen. Konkret soll Radcliffes Durchschnittstyp-Charakter mit an seinen Händen festgeklebten Waffen gegen den bisherigen Champion antreten.

Klingt verrückt? Genau das dürfte «Guns Akimbo» auch werden. Der neu veröffentlichte Trailer verzückt Filmfans in der ganzen Welt mit seiner unkonventionellen und rasend schnellen Inszenierung und einem Daniel Radcliffe, wie man ihn noch nie gesehen hat.

Der Film soll Ende Februar 2020 in den USA in die Kinos kommen, ein Termin im deutschsprachigen Raum steht noch nicht fest.

(L'essentiel)