Lashana Lynch wird zur Agentin 007

Es wurde im Vorfeld bereits viel spekuliert, dass die britische Schauspielerin die Nachfolge von Daniel Craig als 007 antreten könnte - jetzt hat die 33-Jährige selbst die Nachricht bestätigt. Lashana Lynch schreibt als erste schwarze Frau im Geheimdienst ihrer Majestät Filmgeschichte.

Während eines Interviews mit Harpers Bazaar enthüllte der «Captain Marvel»-Star die Neuigkeiten. Aber sie stellt auch klar, dass ihr Charakter, die MI6-Agentin Nomi, nicht der neue James Bond sein wird. Sie wird einzig den Titel 007 erben, «während Bond selbst im Exil ist».

Bleibt also nur noch die Frage: Wann kommt «No Time To Die» in die Kinos beziehungsweise kommt er überhaupt in die Kinos? Sowohl Netflix als auch Apple TV+ sollen Hunderte Millionen Dollar geboten haben, damit der seit April coronabedingt schon vier Mal verschobene 25. Bond-Film direkt ins Streaming wandert.

(L'essentiel/dob)