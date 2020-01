Darum wird Rose im neuen «Star Wars» kaum gezeigt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im 2017er «Episode VIII – The Last Jedi» hat Regisseur Rian Johnson (46) mit Rose Tico eine neue Figur ins «Star Wars»-Universum eingeführt, die nicht nur im Film eine wichtige Rolle spielte, sondern auch im ganzen Franchise: Sie ist die erste nicht-weiße Frau im «Star Wars»-Scheinwerferlicht.

Wahrscheinlich deswegen wurde Schauspielerin Kelly Marie Tran (30) nach dem Kino-Release Opfer von schwerem Online-Mobbing und hat wohl auch deshalb ihr Instagram-Profil deaktiviert. Trotzdem gilt Rose als Fan-Liebling und J. J. Abrams (53), Regisseur der Episoden «VII» und «IX», bezeichnete sie als «das Beste», was Johnson in «The Last Jedi» vollbracht hat.

76 Sekunden in einem 142-Minuten-Film

Umso verwunderlicher ist es, dass Abrams die Amerikanerin im 142 Minuten langen «Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker» zusammengezählt während gerade mal 76 Sekunden zeigt. Zum Vergleich: In «The Last Jedi» hatte Tran eine Leinwandzeit von rund elf Minuten.

Chris Terrio (42), der das Drehbuch von «The Rise of Skywalker» zusammen mit Abrams geschrieben hat, erklärte gegenüber AwardsDaily.com, warum Rose im neuen Film so selten zu sehen ist. «Wir wollten Leia nicht ohne eine der geliebten Hauptfiguren in der Basis der Rebellen zurücklassen», sagte er, «darum sollten Leia und Rose dort zusammenarbeiten.»

Der Hauptcast von «Rise of the Skywalker» hatte im Gegensatz zu Rose viele Szenen – und vor allem viele gemeinsame. (Video: Lucasfilm/Disney)

Von Carrie Fisher gabs nur noch «Archiv»-Material

Terrio fährt fort: «Es war aber schwierig, das vorhandene Filmmaterial von Carrie Fisher so zu verwenden, dass dieser Plan aufgeht.» Fisher, die in der «Star Wars»-Reihe Prinzessin/Generalin Leia verkörperte, starb Ende 2016 im Alter von 60 Jahren.

Für ihre «The Rise of Skywalker»-Szenen wurde ungenutztes Material vom «The Last Jedi»-Dreh verwendet – Abrams wollte bei ihr möglichst auf eine «digitale Wiederbelebung» verzichten.

Das Material war ungeeignet für die geplanten Szenen mit Kelly Marie Tran

Damit Rose und Leia trotzdem miteinander interagieren konnten, war allerdings aufwendige Computertechnik vonnöten. «Als wir an den Szenen der beiden arbeiteten, stellte sich aber heraus, dass diese nicht den erhofften Standard an Fotorealismus erfüllten», so Terrio.

«Diese Szenen mussten wir schließlich wegschneiden. Wir wollten Rose auf keinen Fall ins Abseits schieben. Wir lieben die Figur und wir lieben Kelly – so sehr, dass wir sie mit unserem liebsten Menschen in dieser Galaxie, Generalin Leia, zusammengetan haben.»

(L'essentiel/shy)