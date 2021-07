«Troublemaker» Ender Frings ist tot

Ender Frings ist im Alter von 62 Jahren gestorben, das berichtet RTL am Dienstagmorgen. Das Publikum im Großherzogtum kennt den Schauspieler durch seine Auftritte als Chuck Moreno in der «Troublemaker»-Filmreihe des luxemburgischen Filmemachers Andy Bausch.

Er war in den drei Filmen der 1988 gestarteten Serie zu sehen: «Troublemaker», «Back in Trouble» und «Trouble no more». Das an der Seite von Thierry Van Werveke, einer wahren Legende der nationalen Filmszene.

(L'essentiel)