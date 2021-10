Neuer «Batman»-​​Film dauert drei Stunden

«The Batman» von Matt Reeves läuft erst im März 2022 in den Kinos an, doch bereits jetzt ist die Begeisterung groß: Ein Jahr nach der Veröffentlichung des ersten Teasers zeigt sich Robert Pattinson im neuen Trailer als düsterer Ritter, der psychopathischer als seine Gegner wirkt. Ebenfalls im actiongeladenen Clip zu sehen, ist ein quasi nicht zu erkennender Colin Farrell als Verbrecherboss Pinguin. Zoe Kravitz ist als Catwoman mit dabei. Andy Serkis gibt Butler Alfred und Paul Dano schlüpft in die Rolle von Bösewicht Riddler, dessen Gesicht aber bewusst nie gezeigt wird.

Knapp drei Stunden lang soll «The Batman» Kinobesucher in ihren Sesseln fesseln. Die Story spielt nach «Justice League» an Halloween. Pattinson ist großteils nur im Fledermaus-Kostüm zu sehen und versucht Gotham aus den Fängen des Riddlers zu befreien.

(L'essentiel/red)