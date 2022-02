J.Lo und Maluma als Powercouple in «Marry Me»

«Marry Me»

Zwei Latin-Stars geben sich das Jawort: In der Single «Marry Me» beten sich Kat Valdez (Jennifer Lopez) und Bastian (Maluma) an und haben damit die Charts erobert.



Die Hochzeit steht kurz bevor und wie es sich für ein gehyptes Promi-Powercouple gehört, wird die Feier live übertragen, es sollen Millionen von Menschen einschalten.

Tochter zerrt ihren Papi zum Event

Lou (Chloe Coleman) will beim Event unbedingt im Publikum dabei sein – um alleine hinzugehen, ist sie allerdings zu jung, also überredet sie ihren Vater, den Mathelehrer Charlie (Owen Wilson).



Kurz vor der Hochzeits-Show erfährt Kat im Backstage, dass Bastian sie betrogen hat. Trotzdem geht sie auf die Bühne und lässt ihren Blick über die Menge wandern. Sie entschließt sich dazu, einen Fremden zu heiraten – die Wahl fällt auf Charlie, der durch die impulsive Entscheidung plötzlich ins Rampenlicht schlittert.

Malumas Schauspieldebüt

J.Lo ist zwar Rom-Com-erprobt, trotzdem war die Arbeit an «Marry Me» neu für sie: «Zum ersten Mal habe ich eine Rom-Com gedreht und dazu ein ganzes Album produziert», sagt Lopez in der «Today Show».

Maluma gibt im Film sein Schauspieldebüt und freut sich über die Gelegenheit, mit Wilson und Lopez zu arbeiten, wie er bei «Billboard» erzählt: «Wir schreiben gerade Geschichte als lateinamerikanische Gemeinschaft, und ich bin sehr stolz darauf, Teil dieser großen Bewegung zu sein, die wir gerade erleben.»

«Death on the Nile»

Nach «Murder on the Orient Express» ist der belgische Ermittler Hercule Poirot (Kenneth Branagh) zurück: Im neuen Teil dampft er auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff in den 1930ern über den Nil.

Eigentlich sollte auf dem Schiff die Hochzeit von Linnet (Gal Gadot) und Simon (Armie Hammer) gefeiert werden, doch Linnet wurde tot aufgefunden.

Wer steckt hinter der Tat?

Poirot soll den Mord aufklären: Es sind neun Gästinnen und Gäste an Bord und die Hauptverdächtige, Simons Ex-Verlobte Jacqueline (Emma Mackey), hat ein Alibi. Könnte Linnets Ex-Partner Linus (Russell Brand) oder ihre einstige Schulkollegin Rosalie (Letitia Wright) hinter der Tat stecken?

Die Vorlage zum Film lieferte der Krimi-Roman von Agatha Christie aus 1937: «Es geht um Liebe, Besessenheit, Lust und Eifersucht. Die großen, ursprünglichen Emotionen, die den Leuten wirklich im Weg stehen können», sagt Branagh, der auch die Regie übernahm zu «The Playlist».

