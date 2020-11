Johnny Depp verliert seine Harry-​​Potter-​​Rolle

Erst hat Johnny Depp seinen Rechtsstreit gegen die Boulevardzeitung Sun verloren, nun verliert Depp eine große Filmrolle. Wie der Schauspieler am Freitag auf Instagram mitteilt, wurde er von Warner Bros. gebeten, von seiner Rolle als Grindelwald in der Fantasy-Reihe «Fantastic Beasts» zurückzutreten.

Depp schreibt auf Instagram: «Ich respektiere das und bin dieser Bitte nachgekommen.» Wie der Mirror schreibt, wird die Rolle des Grindelwalds für die Dreharbeiten im Jahr 2022 neu vergeben. Grindelwald ist der Haupt-Antagonist im Harry-Potter-Prequel «Fantastische Tierwesen».

Der Schauspieler kündigt in seinem Instagram-Statement an, gegen das Urteil des britischen Gerichts Berufung einzulegen. «Meine Entschlossenheit bleibt stark, und ich gedenke zu beweisen, dass die Anschuldigungen gegen mich falsch sind. Mein Leben und meine Karriere lasse ich nicht von diesem Zeitpunkt bestimmen.»

«Opfer anhaltender und mehrfacher Angriffe»

Den Prozess gegen die Zeitung hat Depp selbst angezettelt. Der 57-Jährige hatte gegen den Verlag der «Sun» wegen eines Artikels geklagt, der detailliert beschrieb, wie er seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt haben soll.

Das Gericht wies seine Klage ab. Die Schauspielerin Heard sei «das Opfer anhaltender und mehrfacher Angriffe» von Depp gewesen. Damit reiht sich in Hollywood ein weiterer großer Name in die Liste der Männer ein, die ihre Macht gegenüber Frauen schamlos und teils gewaltsam ausnutzen.

Fäkalien auf der Decke

In dem weltweit beachteten Prozess am High Court hatten sich Depp («Fluch der Karibik») und seine 23 Jahre jüngere Ex-Ehefrau («Zombieland») im Sommer gegenseitig mit den bittersten Vorwürfen überzogen. Über Wochen offenbarten sie vor Gericht Details, von denen viele wohl lieber nie gehört hätten.

Fäkalien auf der Bettdecke, blutgetränkte Nachrichten am Spiegel und eine abgetrennte Fingerkuppe waren nur einige davon. Wie Letztere abhandengekommen sei, ließe sich nicht nachvollziehen, erklärte das Gericht. Dass Depp mit seinem Blut aber einen Spiegel beschmiert habe, zeige jedoch das Ausmaß seines Zorns.

(L'essentiel/Sven Forster/SDA)