Mörder-​​Puppen im neuen «Toy Story»-​​Trailer

Der neue, zweieinhalbminütige Trailer zu «Toy Story 4» (oben!) zeigt erstmals, worum es im vierten und womöglich letzten Teil der Animationsfilm-Reihe von Disney und Pixar geht.

Bonnie, die neue Besitzerin der titelgebenden Toys, hat in der Schule ein neues Spielzeug gebastelt: Forky (Tony Hale). Als dieses eine kleine Identitätskrise erleidet, sich nicht mehr als Spielzeug sieht und deshalb ausbüxt, hechtet Cowboy Woody (Tom Hanks) hinterher und wird vom Rest getrennt.

Das also ist Keanu Reeves' Figur

Auf der Suche nach Bonnie treffen Woody und Forky auf die Bösewichte des neuen «Toy Story»-Streifens: die Puppe Gabby Gabby (Christina Hendricks) und ihre Gang aus Bauchredner-Puppen. Deren wahnsinnige Blicke und aggressive Art lässt unweigerlich Erinnerungen an die «Child's Play»-Reihe mit Mörderpuppe Chucky wach werden.

Der Trailer lässt dich zudem einen ersten Blick auf Keanu Reeves' (54) Rolle werfen, die Motorrad fahrende Stuntman-Actionfigur Duke Caboom. Bei Minute 2:03 siehst du sie ganz kurz.

«Toy Story 4» läuft am 15. August in den Kinos an.

Das Datum des 21. Juni am Ende des Trailers gilt für den US-Release – bei uns wartet der Filmverleih vermutlich das Ende der Sommerferien ab.

