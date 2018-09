Machine Gun Kelly ist Eminem nicht gewachsen

Hier präsentieren wir dir wöchentlich ein neues Album und ein frisches Musikvideo.

Album der Woche: Machine Gun Kelly – «Binge»

Seit dem Release von Eminems Überraschungsalbum «Kamikaze» liegen sich der «Rap God» und Machine Gun Kelly, kurz MGK, in den Haaren. Kurze Zusammenfassung: MGK bezeichnete vor Jahren Eminems Tochter als heiß, also disste ihn Slim Shady auf seinem neuen Werk. Die Antwort kam in Form von «Rap Devil»: «Deine letzten vier Alben sind genauso beschissen wie deine Selfies», frotzelt der jüngere Rapper darin. Em antwortete wiederum mit einem Song und so weiter …

Inmitten dieses Beefs droppt MGK die EP «Binge». Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um einen großen PR-Stunt handelt. Schließlich ist der 28-Jährige bereits seit 2006 im Game, vor der Fehde hatten viele Rap-Fans aber höchstens am Rande von ihm gehört. «Binge» zeigt wieso: Mit seiner EP kommt MGK nicht einmal in die Nähe eines Eminem.

«Rap Devil», der Diss-Track gegen Eminem, war tatsächlich ganz okay – wütend, ehrlich und clever in Sachen Wortspiel. Der Rest von «Binge» sackt im Vergleich allerdings stark ab. Die Beats klingen nach lieblos zusammengeschustertem Baukasten-Trap, der Autotune-Einsatz schießt weit übers Ziel hinaus und die Texte reichen von unfreiwillig komisch bis unangenehm peinlich. «Mirror, mirror on the wall, who the realest of 'em all?», heißt es etwa in «Nylon».

Trap nach Vorschrift: Alles, was man auf «Binge» hört, haben andere schon besser gemacht. (Quelle: Youtube / Machine Gun Kelly)

«Binge» fühlt sich an, als wäre sie hastig aus dem Boden gestampft worden, mit dem alleinigen Ziel, den Fahrtwind aus dem Zank mit Eminem zu nutzen. Für die Popularität von MGK ist die EP ein geschickter Schachzug – trotzdem steht er im Kräftemessen mit Eminem nun erst recht wie ein mittelmäßiger Emporkömmling da.

Video der Woche: Das «Cash Me Ousside»-Girl schlägt zurück

Danielle Bregoli wurde mit der Aussage «Catch me outside, how 'bout that?» zum Meme. Niemand hätte damals gedacht, dass sie dereinst als Rapperin Karriere macht. Letzte Woche erschien mit «15» der erste Langspieler der 15-Jährigen. Das Doppel-Video «Thot Opps / Bout That» ist ein Mittelfinger für alle, die sie nicht ernst nehmen: Im ersten Teil wird sie verhaftet, im zweiten entführt sie einen Polizisten im Kofferraum – was man als Teenie halt so macht.

Erst 15, aber schon jetzt eine Badass-Rapperin: Danielle Bregoli. (Quelle: Youtube / Bhad Bhabie)

(L'essentiel)