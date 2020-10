Miley Cyrus arbeitet an Metallica-​​Cover-​​Album

Das Miley Cyrus mehr «Rock 'n Roll» ist als viele ihrer Popstar-Kollegen ist nach vielen Star-Eskapaden in ihrer Vergangenheit nicht unbedingt etwas Neues. Doch dass der ehemalige Disney-Star sich nun auch musikalisch auf härtere Pfade traut, ist neu. In einem Interview mit dem Mode-Designer Rick Owens im amerikanischen Interview Magazine hat die 27-Jährige nun verraten, dass sie aktuell an einem Metallica Cover-Album arbeite und nach einer anfänglichen Durststrecke im Corona-Lockdown nun ein regelrecht kreatives Feuer entfacht hat.

Bereits 2019 hatte Cyrus den Metallica-Hit «Nothing Else Matters» auf dem legendären Glastonbury Festival gesungen. Und auch der Metallica-Drummer Lars Ulrich scheint ein Fan des Popstars zu sein. Er lobte die Sängerin im Januar 2019 via Instagram für das Chris Cornell-Cover «Say Hello 2 Heaven» und nannte die Performance «mehr als inspirierend».

(dm/L'essentiel)