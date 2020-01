Die «Queen of R'n'B» kommt in die Rockhal

15 Grammys hat Alicia Keys in ihrer Karriere bereits eingeheimst, in Luxemburg war der gefeierte R'n'B-Star aber erst einmal für eine ausverkaufte Show im Jahr 2013. Dieses Jahr soll sich das nun ändern. Im Rahmen ihrer «World Tour» macht die stimmgewaltige Sängerin am 11. Juli dieses Jahr endlich nochmal Halt im Großherzogtum.

Die Tickets für die Rockhal-Show gehen am kommenden Montag, den 27. Februar, um 10 Uhr in den Vorverkauf.

(L'essentiel)