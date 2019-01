Headliner für das «Siren's Call» 2019 stehen fest

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Veranstalter vom Atelier haben das Lineup für das diesjährige «Siren's Cal»l-Festival vorgestellt, das am 29. Juni über die Bühne gehen soll. Der Electro-Pop der britischen Band Metronomy wird die dritte Ausgabe des Festivals ebenso veredeln wie die amerikanischen Folk-Rocker American Cat Power. Auch die US-Indie-Rocker Band of Horses und die UK-Punkrocker Idles sind mit am Start.

Abgerundet wird das Programm von den Grandbrothers, Claire Laffut, The Holy, Raftside, Claire Parsons und Uriel Barthélémi. C'est Karma vertreten die luxemburgische Bandszene bei dem Festival, bei dem auch Lesungen, Kunst-Installationen und Ausstellungen präsentiert werden. Auf der Website des Ateliers sind bereits Festivaltickets für 52 Euro erhältlich.

(L'essentiel)