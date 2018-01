So klingt die neue Single von Justin Timberlake

Artikel per Mail weiterempfehlen

Über vier Jahre mussten Justin-Timberlake-Fans auf neue musikalische Zeichen des 36-Jährigen warten. In bester Erinnerung an das Nummer-eins-Album «The 20/20 Experience» aus dem Jahr 2013 war darum gestern um Mitternacht US-Zeit die Aufregung groß, als Justin auf Youtube seine neue Single «Filthy» präsentierte. Doch die Ernüchterung bei seinen Anhängern ist nach einem ersten Anhören groß.

Und auch Justin dürfte den Champagner im Kühlschrank gelassen haben. Mehrere Stunden nach dem Single-Release dümpelt die Performance der Single auf nur knapp über 300.000 Klicks dahin. Zum Vergleich: Ed Sheeran (26) sammelte in der gleichen Zeit weit über eine Million Views auf Youtube.

«Ich bin ja Justin-Fan – aber WTF!»

«Filthy» stammt unter anderem aus der Hit-Feder von Star-Produzent Timbaland, der Justin mit «SexyBack» schon einmal in den Pop-Olymp hievte. Doch dieses Mal scheint der Schuss nach hinten losgegangen zu sein. Zwar loben viele den frischen, neuartigen Sound von «Filthy», den meisten ist der Track aber zu sperrig. «Ich bin ja Justin-Timberlake-Fan, aber dieser Song? WTF!», kommentiert Darwin G auf Youtube. Michael Scott findet: «Was für eine schräge Single!». Und ein weiterer Hörer schreibt das vernichtende Urteil: «Meine Ohren lehnen das Lied ab.»

Musik ist Geschmackssache – darüber lässt sich nicht streiten. Und Justin Timberlake war schon immer einer, der sich an neuen Stilen versuchte, mit völlig neuen Sounds überraschte. Doch ist er mit «Filthy» einen Schritt zu weit gegangen? Vielleicht liegt der lahme Start aber auch nur am Soundsystem der Kritiker. Justin Timberlake gibt auf Instagram nämlich genaue Anweisungen, wie man den Song hören muss. Nämlich: «Sehr laut!»

Das neue Album von Justin Timberlake – «Man of the Woods» – soll am 2. Februar 2018 erscheinen.



