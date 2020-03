«Die Ärzte» rocken aus der Quarantäne

Als «Die Ärzte» im vergangenen Mai im Atelier in Luxemburg-Stadt eine intime Club-Show präsentierten, hätte wohl keiner von ihnen gedacht, dass sie ein knappes Jahr später nur noch in einer Videokonferenz zusammen musizieren können. Das Berliner Punk-Trio hat dennoch aus der Not eine Tugend gemacht und mit Gitarren, kleinen Rhythmus-Instrumenten und einer Rolle Klopapier «Ein Lied für Jetzt» geschrieben.

Darin verarbeiten sie nicht nur die Isolation aufgrund des Coronavirus auf amüsante Weise, sondern teasern auch ein neues «Ärzte»-Album an: «Wir würden gern auf Tour gehen, das ist gerade nicht erlaubt. Drum haben wir zuhause ein paar Songs zusammen geschraubt. Die nehmen wir bald auf, das sei hiermit versprochen. Bald haben wir ein neues Die-Ärzte-Album ausgebrochen.»

(dm/L'essentiel)