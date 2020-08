Rapper (27) von eigenem Bruder erschossen

Der 27-jährige Rapper Derrick Ayers, auch bekannt als Bizzie Gambino, ist tot. Er wurde am vergangenen Donnerstag in Florissant im US-Bundesstaat Missouri tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde Gambino in die Brust geschossen. Die Beamten leisteten noch Erste Hilfe vor Ort , doch Gambino erlag seinen Verletzungen.

Ermittlungen haben nun ergeben, dass sein Bruder für die Tat verantwortlich ist. Laut Zeugen hatten die beiden einen Streit, als kurze Zeit darauf der Schuss fiel. Der 22-jährige Bruder William Miller wurde verhaftet und ins St. Louis County Jail gebracht. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Millers Motiv ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Auf Youtube lud Bizzie Gambino mehrere Rap-Clips hoch. Sein Video «Can’t Stand It» erreichte gerade eine Million Views auf Youtube. Sein ehemaliger Manager äußerte sich gegenüber Fox2now: «Er hatte das Talent, um etwas in der Musikbranche zu erreichen.» Gambino hinterlässt zwei Kinder. Sein Sohn hatte am vergangenen Donnerstag Geburtstag.

(L'essentiel/Sven Forster)