Filmemacher filmt Heavy Metal-​​Show im Bergwerk

Desdemonia dominiert die Luxemburger Headbanger-Szene seit mittlerweile über 20 Jahren. Die metallene Erfolgs-Story wurde 2018 vom Niederkorner Filmemacher Marcel Dostert in einer Dokumentation über die luxemburgische Metalszene verarbeitet. Nun hat der 39-Jährige wieder mit der Band zusammengearbeitet und ist dafür weit unter die Oberfläche gegangen, genauer gesagt rund 800 Meter. In der alten Eisenmine vom Nationalen Bergbaumuseum in Rümelingen ist so eine ganz besondere Konzert-Dokumentation entstanden.

«Wegen meinem letzten Film über Desdemonia hat das Nationalmuseum für Naturgeschichte («naturmuséé») angefragt, ob ich an einer Zusammenarbeit interessiert wäre», erklärt Dostert. Konkret ging es um eine Wanderausstellung namens «Rock Fossils», bei welcher Paläontologen neu entdeckte Fossilien nach ihren Lieblingsbands benennen. «Da ein Fossil den Namen Desdemonia bekommen hat, sollte dies mit einem Konzert in der Mine von Rümelingen gefeiert werden. Ich musste mir ziemlich viele Gedanken machen, weil ich nicht wusste, ob mein Equipment die hohe Luftfeuchtigkeit von 80-90 Prozent bei einer Temperatur von acht Grad überhaupt verträgt».

Am 16. November des vergangenen Jahres war es soweit und Dostert dokumentierte nicht nur die ausverkaufte Show in 800 Metern Tiefe mit seiner Kamera, sondern lieferte zusätzlich detailreiche Einblicke in die Fossilien-Ausstellung. Diese beschreibt er selbst mit einem Augenzwinkern als «Sendung mit der Maus-Teil». «Ich bin kein Paläontologe und musste erst alles lernen und verstehen, bevor ich mit dem Filmen anfangen konnte.»

Die etwas andere Konzert-Doku von Marcel Dostert gibt es seit dem heutigen Freitag kostenlos auf Youtube zu sehen. «Es ist eine super Möglichkeit für das Metal-Genre und damit auch für uns, um ein größeres Publikum zu erreichen», kommentiert Desdemonia-Frontmann Tom Dosser in der Dokumentation das neue bandeigene Fossil: Enakomusium desdemonia. «Auf der anderen Seite kommen aber so vielleicht auch Leute mit der Wissenschaft in Kontakt, die sich sonst nie für Fossile interessiert hätte.»

