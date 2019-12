Ed Sheeran zeigt sich endlich mit Ehefrau Cherry

In seinem neuem Video zum Song «Put It All On Me» lässt Hitschreiber Ed Sheeran (28) Paare aus aller Welt vor der Kamera zusammen tanzen. Mit wenigen Worten werden zusätzlich jeweils die Lovestorys der Paare beschrieben.

Nach rund drei Vierteln des Songs tanzt dann der Star selbst hinter einer Küchentheke hervor – mit Ehefrau Cherry Seaborn (27) an seiner Seite. Vier Sätze braucht es im Clip, um ihre gemeinsame Geschichte zu erzählen.

Das Hochzeitsdatum ist jetzt bekannt

«In der Schule waren Ed und Cherry in einander verknallt. Sie haben sich bei einem Schloss auf einem Hügel geküsst. Ein paar Jahre später haben sie sich wieder getroffen, es gab ein Feuerwerk. Im Januar 2019 haben sie geheiratet», steht in den Zeilen zu ihren Szenen geschrieben.

Es ist das erste Mal, dass Cherry in einem Video ihres Popstar-Mannes zu sehen ist – und nebenbei bestätigt Ed auch das Hochzeitsdatum so offiziell wie noch nie. Sie sollen seit 2015 zusammen sein, im Januar 2018 verkündete Sheeran die Verlobung via Instagram.

Das Paar ist mit öffentlichen Auftritten sehr zurückhaltend. Ihre schönsten Pärchen-Momente aus dem gemeinsamen Video-Debüt gibt's in der Bildstrecke oben.

Den ganzen Clip gibts hier. (Quelle: Youtube)

