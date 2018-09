«Ich will jeden Tag aufbrechen können»

Keine Stadionhymnen, keine überproduzierten Songs. Die hat er meist rausgefischt, mit der Band im Studio aufgenommen und auf ein anderes Album gepackt. Und das hat für ihn soweit ganz gut funktioniert. Clueso füllt die großen Hallen, hat zig Preise gewonnen und sich längst etabliert im deutschen Musik-Business.

Andere Songs, «die so bleiben müssen, wie sie passiert sind», sammelte er für «Handgepäck I». Es ist ein ruhiges, ehrliches Album – ein Herzensprojekt, wie man im Gespräch mit dem Musiker schnell merkt. Sämtliche Songs sind auf Reisen entstanden, innerhalb der letzten sieben Jahre, an so vielen Orten, dass die Liste zu lang wäre.

Die alten Helden

Die Griffe, die Lyrics erinnern an die alten, amerikanischen Folksongs: Unterwegssein, Rastlosigkeit, Hotelzimmer, Sehnsucht. «Wenn ich unterwegs bin in anderen Ländern, wo man lange auf 'ner Straße fährt, dann hör ich dazu gerne auch die alten Helden wie Dylan, Neil Young und Tom Petty, einfach so Roadmusik, deswegen hat das Album auch so 'nen Vintage-Flavour», sagt Clueso.

«Du und Ich» (Video: Youtube/Clueso)

Wie der Titel des Albums vermuten lässt, reist der 38-Jährige gerne mit möglichst wenig Gepäck. Einen Koffer habe er dabei, einen kleinen. «Ich mag das, ganz befreit rumzulaufen. Ich miete mich auch nicht sehr lange in eine Location ein, weil dann bin ich so gebunden, ich möchte jeden Tag aufbrechen können. Man muss immer bisschen improvisieren und das ist eigentlich sehr förderlich.»

Der Unterschied zwischen Ferien und Reisen

In «Wie versprochen» singt Clueso: «Man sagt, alleine reist man so viel schneller» und «Ich würds so gerne mit dir teilen». Er versuche, so oft es gehe, alleine zu verreisen. «Man lernt viel schneller Leute kennen, die Wahrnehmung ist eine andere.»

Er unterscheide zwischen Urlaub und Reisen, das erste mache er weniger. «Wenn ich Sonne brauch, geh ich auf ne Insel, wo ich nicht so lang fliegen muss. Dann düse ich im Winter mal nach Fuerteventura, da reichen mir 20 Grad, wenn die Sonne scheint.» Wenn er aber keine Ferien mache, sondern ein Land sehen wolle, fliege er auch ein bisschen weiter. Cluesos nächste Ziele sind Südamerika, Kuba und Russland.

Reisen, solange es geht

Die Reiselust des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner heißt, scheint also ungebrochen. Jetzt habe er noch die Möglichkeit. «Ich bin jetzt 38, habe noch keine Kinder und möchte das noch machen, solange es geht, ich will da nicht allzu sesshaft werden.» Längere Zeit im Ausland gelebt hat Clueso jedoch nie. «Ich musste immer zurück, weil ich irgendne Idee hatte.» Zurück, das ist seine Heimatstadt Erfurt, in der er heute noch lebt.

Und das mit dem Sesshaftwerden könnte er sich schon irgendwann vorstellen. «Klar, aber vielleicht nicht im klassischen Sinne. Vielleicht wirds dann ein Wohnmobil oder ein Bauernhof, bitte nicht so normal.»

