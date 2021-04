Billie Eilish kündigt ihr zweites Album an

Fans von Pop-Hype Billie Eilish (19) dürfen sich freuen: Am Dienstag verkündete die 19-Jährige via Instagram, dass ihr neues Album «Happier Than Ever» am 30. Juni erscheinen wird. Die dritte Single-Auskopplung wird diesen Donnerstag um 18 Uhr released. Im Vorfeld bereits erschienen sind die Tracks «Therefore I Am» und «my future».

«Ich bin so aufgeregt und nervös und will UNBEDINGT, dass ihr es (das Album) hört», schreibt Billie zu ihrem Insta-Post, der gleichzeitig das neue Album-Cover enthüllt. «Ich habe noch nie so viel Liebe für ein Projekt gefühlt. Ich hoffe, ihr fühlt, was ich fühle», so die Sängerin im Text, den sie mit ein paar weißen Tauben verziert hat.

«Es soll die Impf-Platte werden!»

Mit einem zehnsekündigen Video teast Billie auf Insta den kommenden Song an. Die kurze Sequenz wurde schon 17,5 Millionen Mal abgespielt und 8 Millionen Mal geliked, bevor sie den nächsten Post mit dem Veröffentlichungsdatum und Album-Cover teilen konnte.

Der Release der Albums sei eigentlich für «eine Zeit nach COVID-19» geplant gewesen, verrät Billies Bruder und Produzent Finneas (23) in einem Interview mit der «Herald Sun»: «Es soll die Impf-Platte werden! Ich will, dass es das erste Album ist, zu dem die Leute wieder auf der Straße tanzen.»

Schon 2020 hat Billie mit ihrer Musik abgeräumt, bei den Grammys hat sie mit ihrem ersten Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» gleich fünf Preise gewonnen: «Album Of The Year», «Record Of The Year», «Best New Artist», «Song Of The Year» and «Best Pop Vocal Album». Damit ist sie die erste Frau in der Geschichte der Grammys, die dies je geschafft hat.

(L'essentiel/Saskia Sutter)