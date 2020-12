Das sind die Spotify Top 10 des Jahres 2020

Wer die App heute schon geöffnet hat, dürfte bereits in seinen ganz persönlichen Rückblick eingetaucht sein. In diesem Jahr hat sich Spotify besonders viel Mühe gegeben, um den Jahresrückblick zu gestalten. Eine ganze Story ist dem Hörverlauf der vergangenen elf Monate gewidmet. Welche Songs insgesamt am meisten auf der Plattform gestreamt wurden, verraten wir hier.

Platz 10: Lewis Capaldi – Someone You Loved

Platz 9: Trevor Daniel – Falling

Platz 8: Powfu – Death Bed (Coffee for Your Head) feat. Beabadoobee

Platz 7: Harry Styles – Watermelon Sugar

Platz 6: DaBaby – Rockstar feat. Roddy Ricch

Platz 5: Dua Lipa – Don’t Start Now

Platz 4: Saint Jhn – Roses (Imanbek Remix)

Platz 3: Roddy Ricch – The Box

Platz 2: Tones and I – Dance Monkey

Platz 1: The Weeknd – Blinding Lights

Welcher ist dein Top-Song des Jahres? Verrate es uns in den Kommentaren!

(L'essentiel/Schimun Krausz)