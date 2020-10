Drake kündigt sein neues Album an

Drake (34) hat ein neues Studioalbum namens «Certified Lover Boy» angekündigt. Das sechste Album des Rap-Superstars soll im Januar 2021 veröffentlicht werden.

Der Kanadier veröffentlichte an seinem Geburtstag am Samstag einen kurzen Teaser. Im minütigen Clip ist ein kleiner Junge zu sehen, der in den Himmel schaut, während ein helles Licht auf ihn herabstrahlt. Darauf folgen Szenen, in denen Drake seine früheren Albumcover nachbildet.

Das neue Album wird sein sechstes Studioalbum sein und folgt auf «Scorpion» aus dem Jahr 2018. Drake deutete erstmals im April an, dass er an einem neuen Album arbeitet. Im August erschien dann die erste Single «Laugh Now Cry Later» der Platte.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)