Ariana Grande plant prunkvolle Märchenhochzeit

Bei Pop-Prinzessin Ariana Grande (27) könnte es nicht besser laufen: Die Sängerin zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt und stellt laufend neue Rekorde auf, sondern schreibt auch mit ihrem Engagement als künftige «The Voice»-Jurorin Geschichte. In der mittlerweile 21. US-Ausgabe der Castingshow wird sie laut «iHeartRadio» nämlich für bis zu 25 Millionen US-Dollar auf den Buzzer drücken. Eine Summe, von der auch die anderen Coaches Kelly Clarkson (38), John Legend (42) und Blake Shelton (44) nur träumen können.

Pop-Star bastelt an Mega-Hochzeit

Ihren ganz persönlichen Traum vom Glück will Grande allerdings an der Seite ihres Verlobten Dalton Gomez (27) erleben. Wie Insider dem «OK! Magazine» berichten, sollen die beiden nämlich schon fleißig an ihrer Hochzeit basteln. Ein «gewaltiges Event», das alles in den Schatten stellen soll. Auf der Gästeliste sollen sich nicht nur Megastars wie Justin Bieber (27), Miley Cyrus (28) oder Moderator Jimmy Fallon (46) tummeln, auch Musiklegende Barbra Streisand (78) soll für einen Auftritt angefragt worden sein.

Wann und wie Arianas Prunk-Hochzeit aber stattfinden kann, ist noch unklar. Nicht zuletzt deshalb, weil die anhaltende Pandemie Festlichkeiten in diesem Ausmaß unmöglich macht. Sollte es die Situation aber zulassen, könnte die Prunkfeier zu Jahresende abgehalten werden, vermuten Insider. Zu diesem Zeitpunkt wären Ariana und Dalton bereits ein Jahr lang verlobt und der Gang zum Traualtar die Krönung ihres Liebesglücks.

(L'essentiel/red)