Im Herzen von New York wird Jahr für Jahr eine der größten Silvester-Partys des Planeten gefeiert. ABC überträgt das Spektakel in die ganze Welt und bittet namhafte Künstler im Rahmen des Fernsehspecials «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve» auf die Bühne am Times Square.

Am 31. Dezember 2016 wurde Mariah Carey als Highlight angekündigt. Der Auftritt der Popdiva ging jedoch (un)gehörig in die Hose: Carey verpasste jeden Einsatz, brach nach wenigen Versuchen ab und stapfte zeternd über das Podium.

Ein Sprecher der Sängerin machte Dick Clark Productions dafür verantwortlich – eine technische Störung soll den kapitalen Fail verursacht haben. «Absurd», hieß es von der Produktionsfirma der Show.

Wiedergutmachung

Überraschend wird Carey nur ein Jahr später wieder am «New Year's Rockin' Eve» performen. Laut "Deadline" nimmt die 47-Jährige zur Silvester-Primetime um 23.45 Uhr das Mikro zur Hand. Als Grund für die Rückkehr wird Careys kürzlich erfolgter Management-Wechsel vermutet. Roc Nation versucht, die Karriere der Diva zu rehabilitieren.

Neben Mariah Carey werden auch Camila Cabello, Nick Jonas und Sugarland am Times Square performen. Britney Spears wird aus Las Vegas zugeschaltet.



(L'essentiel/lfd)